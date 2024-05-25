تقارير: مئات الوفيات بانهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

المصدر: عواصم - وكالات

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أفاد مسؤولون محليون بأن كارثة انزلاق تربة واسع النطاق ضربت أكثر من ست بلدات في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة مرجحين أن تكون أدت إلى طمر الكثير من المنازل وأوقعت عدداً كبيراً من القتلى قُدر بالمئات، فيما ذكرت وسائل إعلام أمس أن تسعة على الأقل لقوا حتفهم نتيجة ما يشتبه في أنها ضربة حرارة في ولاية راجاستان في غرب الهند، وعلى النقيض، شهدت ولاية كيرالا جنوب البلاد مقتل سبعة في أمطار غزيرة، وضربت الكارثة مناطق نائية من ولاية إينغا في بابوا غينيا الجديدة، عندما كان السكان نيامى في منازلهم.

وقال حاكم الولاية بيتر إيباتاس إن الكارثة تسببت «بخسائر بشرية ومادية» وسط تقارير غير مؤكدة بأن مئات الأشخاص طمروا جراءها. وأكد أن «أكثر من ست بلدات» معنية بانزلاق التربة هذا، واصفاً الوضع بأنه «كارثة طبيعية غير مسبوقة تسببت بأضرار هائلة».

وقال فنسنت بياتي رئيس جمعية التنمية المحلية :«سجل انزلاق التربة ..ويبدو أنه طمر أكثر من مئة منزل. ولم يعرف حتى الآن بالتحديد عدد الأشخاص الذين كانوا في هذه المنازل».

وقال نيكسون باكيا رئيس غرفة التجارة والصناعة في بورغيرا القريبة إن ثمة خشية في أن 300 شخص كانوا في القرية عند وقوع الكارثة لكن تعذر التأكد من هذا العدد.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام محلية في الهند أن تسع وفيات على الأقل يُعتقد أنها نتجت عن الإصابة بالإعياء من شدة الحرارة. وجاءت أنباء الوفيات بعد أن سجلت مدينة بارمر في الولاية حرارة قياسية بلغت 48.8 درجة مئوية الخميس.

وعلى النقيض، شهدت ولاية كيرالا جنوب البلاد مقتل سبعة في أمطار غزيرة قبل موعد الأمطار الموسمية وبنسبة أعلى 18 % عن معدلاتها الطبيعية.

وفي باكستان قال مسؤولون إن المستشفيات في أنحاء البلاد استقبلت أمس الآلاف من المصابين بضربات الشمس للعلاج.

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