غانتس: إسرائيل ستواصل القتال لإعادة الرهائن

المصدر: وكالات

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أكد بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية أن إسرائيل ستواصل حربها "العادلة والضرورية" على حركة (حماس) من أجل إعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل، وذلك بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح.

وقال غانتس في بيان "دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح".

واضاف "إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين".

وأمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها العسكري "على الفور" على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، ووصفت الوضع الإنساني بأنه "كارثي".

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".

الأمر الصادر عن المحكمة التابعة للأمم المتحدة من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل، التي تتفاقم عزلتها، لكبح جماح حربها على غزة.

ويمثل قرار اليوم الجمعة المرة الثالثة هذا العام التي تصدر فيها هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا أوامر أولية سعيا إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

رغم أن الأوامر ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة لتنفيذها.

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