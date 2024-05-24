محكمة العدل الدولية تحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن في غزة

المصدر: وكالات

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حثت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة على الافراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على اسرائيل في السابع من اكتوبر.

وقالت المحكمة "ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

وكانت محكمة العدل الدولية وهى المحكمة العليا للأمم المتحدة، قد أمرت اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري "فورا" على مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي".

وجاء الحكم الذي تلاه القاضي نواف سلام بصوت مرتفع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا.

وبررت جنوب أفريقيا طلبها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى ان التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية.

وفي حين أن أحكام المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك الوسائل لفرض الامتثال بأحكامها. ومع ذلك، يمكنها أن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء.

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