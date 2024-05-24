الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا

المصدر: د ب ا

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أعلنت الشرطة الإسبانية هوية ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا. وقالت الشرطة في بالما اليوم الجمعة إن الضحايا الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحادث أمس الخميس هم سائحتان ألمانيتان /20 و 30 عاما/ وامرأة إسبانية /23 عاما/ ورجل سنغالي /44 عاما/.

وذكرت خدمات الطوارئ في جزر البليار إن 16 شخصا أصيبوا بإصابات خطيرة جراء انهيار المبنى في منتجع بلايا دي بالما الساحلي.

وذكرت السلطات أن سبعة من المصابين في حالة حرجة، حتى صباح اليوم الجمعة. وأصيب التسعة الباقون، جميعهم بجروح خطيرة، لكن لا تشكل خطرا على حياتهم.

وواحدة من المرأتين، اللتين توفيتا، كانت تعمل في المطعم، حسب صحيفة "إل بايس" الإسبانية ووسائل إعلام أخرى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مبنى مطعم "ميدوسا بيتش كلوب" انهار في حوالي الساعة 8:30 مساء الخميس (18.30 بتوقيت غرينتش).

وانهار الطابق الأول من المطعم على الطابق السفلي، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة "أل بايس" نقلا عن شهود عيان. وقالوا إنه يفترض أن بعض الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وكشف تحقيق أولي أن التحميل الزائد على الطابق الثاني، كان سببا محتملا للانهيار، طبقا لما ذكره رئيس فرقة الإطفاء المحلية، ايدير جارسيا.

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