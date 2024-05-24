مقتل 9 أشخاص وإصابة 64 في انفجار مصنع للكيماويات في الهند

المصدر: وكالات

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أسفر انفجار وحريق في مصنع للكيماويات في غرب الهند عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 64 آخرين ، حسبما أفاد مسؤولون يوم الجمعة.

وقال المسؤول الإداري ساشين سيجال لوكالة أنباء برس ترست الهندية إن الانفجار الذي وقع يوم الخميس في غلاية المصنع أدى إلى نشوب حريق أثر على المصانع والمنازل القريبة في منطقة ثاين بولاية ماهاراشترا.

قال سيجال إنه تم إخماد الحريق لكن رجال الإنقاذ يتوقعون العثور على المزيد من الجثث بين الحطام.

يجري التحقيق في سبب الانفجار الذي أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق المنطقة.

قالت القوة الوطنية للاستجابة للكوارث في الهند إن المصنع كان ينتج ملونات غذائية ويستخدم مواد كيميائية شديدة التفاعل يمكن أن تسبب انفجارات.



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