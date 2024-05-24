كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل

المصدر: وام

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قال السفير هوانغ جون- كوك كبير مبعوثي سيئول لدى الأمم المتحدة إنه من المنتظر أن تتولى كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل وذلك منذ أن تولت رئاسة المجلس آخر مرة في مايو 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” عن السفير هوانغ جون - كوك قوله خلال مؤتمر صحفي، إن كوريا الجنوبية، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ستتولى الرئاسة لمدة شهر واحد وهو المنصب الذي يتم التناوب عليه بين الدول الأعضاء الـ 15 في المجلس على أساس شهري .

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