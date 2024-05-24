مقتل 14 شخصاً في حريق مبنى بالعاصمة الفيتنامية

المصدر: وكالات

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قالت الشرطة الفيتنامية إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في حريق اندلع بمنطقة سكنية مكتظة بالسكان في هانوي في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ سبعة أشخاص من الحريق الذي شب في مبنى مكون من خمسة طوابق في زقاق صغير بالعاصمة الفيتنامية.

وقالت الوزارة إنها تحقق في أسباب الحريق الذي لم يتم التعرف على ضحاياه بعد.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أسفر حريق في مبنى سكني بهانوي عن مقتل 56 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة 37 آخرين.

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