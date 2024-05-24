اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان الروسية بتهمة الرشوة

المصدر: موسكو - وكالات

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ذكرت وسائل إعلام روسية، أمس، أن السلطات اعتقلت اللفتنانت جنرال فاديم شامارين نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي بتهمة تلقي رشاوى ضخمة.

وهذا هو رابع اعتقال لمسؤول عسكري رفيع المستوى في روسيا منذ 23 أبريل عندما وضعت السلطات تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع في الحبس الاحتياطي للاشتباه في تلقيه رشوة.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات أيضاً يوري كوزنيتسوف رئيس الإدارة العامة للكوادر في وزارة الدفاع، وإيفان بوبوف القائد السابق للوحدة 58 بالجيش الروسي.

وتشير الاعتقالات لجهود كبيرة لمكافحة فساد متعلق بترسية عقود عسكرية مربحة. واعتقلت السلطات أيضاً 3 أشخاص آخرين على صلة بأولئك المسؤولين أو قضاياهم.

وأقال الرئيس فلاديمير بوتين هذا الشهر سيرغي شويغو الذي ظل وزيراً للدفاع لفترة طويلة وعيّن مكانه أندريه بيلوسوف نائب رئيس الوزراء السابق.

واعتبر تعيين بيلوسوف، الاقتصادي الذي لا يملك خبرة عسكرية، خطوة لتوجيه الاقتصاد الروسي في زمن الحرب لاحتياجات البلاد العسكرية بفاعلية أكبر وللقضاء على الهدر والفساد في الإنفاق الدفاعي.

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