9 قتلى بانهيار مسرح خلال تجمع انتخابي في المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن حاكم ولاية نويبو ليون المكسيكية أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم مساء الأربعاء في الولاية الواقعة شمالي البلاد بعد انهيار مسرح خلال تجمع انتخابي لحزب حركة المواطنين.

وقال الحاكم صامويل جارسيا للصحافيين إن نحو 50 شخصاً أصيبوا، فيما ذكر مدير معهد الضمان الاجتماعي في المكسيك على وسائل التواصل الاجتماعي أن العشرات يعالجون في عيادات محلية.

وقال مرشح الحزب للرئاسة خورخي ألفاريس ماينث عبر وسائل للتواصل الاجتماعي إن عاصفة تسببت في انهيار المسرح خلال التجمع الذي أقيم في مدينة سان بيدرو جارسا جارسيا، وهي منطقة ثرية بالقرب من المركز الصناعي لمونتيري.

وقال إنه بخير بعد نقله إلى مستشفى محلي، لكن أعضاء فريقه أصيبوا. وأعلن تعليق أنشطة حملته الانتخابية.

وفي مقطع مصور تداوله مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، ناشد حاكم نويبو ليون السكان بالبقاء في منازلهم وسط عواصف رعدية قوية في المنطقة، مشيراً إلى أن الطقس ساهم في تلك الحادثة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز