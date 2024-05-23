زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال بابوا غينيا الجديدة

المصدر: وام

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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة موروبي شمال بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 39 كيلومتراً، من منطقة فينشهافن، وعلى عمق 101.5 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة الحزام الناري، التي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم 90% من البراكين النشطة في العالم.

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