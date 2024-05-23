4 قتلى و15 مصاباً بانهيار منصة تجمُّع انتخابي في المكسيك

المصدر: أ ف ب، رويترز

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أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه قُتل أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح، أمس، في انهيار منصة خلال تجمُّع للمرشح للانتخابات الرئاسية خورخي الفاريس ماينيس شمالي البلاد.

وأورد الرئيس المكسيكي، في رسالة عبر منصة «إكس»، مساء أمس، حصيلة صادرة عن حاكم ولاية نويفو ليون، سامويل غارسيا، الذي أشار إلى سقوط «أربعة قتلى و15 جريحاً» في الحادث.

وأوضح خورخي ألفاريس ماينيس، عبر وسائل للتواصل الاجتماعي، أن عاصفة تسببت في انهيار المسرح خلال الفعالية التي أقيمت في مدينة سان بيدرو جارسا جارسيا، وهي منطقة ثرية بالقرب من المركز الصناعي لمونتيري.

وأكد أنه بخير بعد نقله إلى مستشفى محلي، لكن أعضاء فريقه أصيبوا، مشيراً إلى عودته إلى موقع الحادث.

وفي مقطع فيديو تداوله مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس، حذر حاكم نويبو ليون، سامويل غارسيا، السكان من البقاء في منازلهم وسط عواصف رعدية قوية في المنطقة، مستشهداً بالواقعة.

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