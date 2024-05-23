موسكو: مشاركة فرنسا في صراع أوكرانيا ستجعلها طرفاً

المصدر: موسكو - وكالات

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أكدت موسكو، أمس، أن مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستجعلها طرفاً في الصراع، مما سيزيد بشكل كبير من خطر الصدام في ساحة المعركة بين قوتين نوويتين، بالتزامن مع نفي روسي تصريحات أمريكية بأن روسيا أطلقت سلاحاً في مدار أرضي منخفض قادراً على رصد ومهاجمة أقمار صناعية أخرى.

وقال مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، أمس: «مشاركة العسكريين الفرنسيين في الصراع الأوكراني ستجعل فرنسا رسمياً، بحكم القانون، طرفاً فيه، وهذا سيزيد حتماً بشكل كبير من خطر الصدام بين قوتين نوويتين في ساحة المعركة، وهو أمر محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: إن «الجيش الفرنسي سيكون هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة».

كما أكد ستودينيكوف أن العلاقات بين روسيا وفرنسا تمر بأزمة عميقة للغاية، ومن الصعب مقارنتها بفترة الحرب الباردة.

نفي

في الأثناء، نفى مسؤول روسي، تصريحات أمريكية بأن روسيا أطلقت سلاحاً في مدار أرضي منخفض قادراً على رصد ومهاجمة أقمار صناعية أخرى، ووصفها بأنها «أخبار كاذبة»، كما نفى الكرملين بشكل قاطع اتهامات مسؤولين أمريكيين بأن موسكو تطور سلاحاً نووياً مضاداً للأقمار الصناعية في الفضاء.

وأشارت قيادة الفضاء الأمريكية الثلاثاء إلى إطلاق صاروخ سويوز في وقت سابق من هذا الشهر من موقع إطلاق بليسيتسك الروسي، قائلة إنه من المحتمل أن يتضمن «سلاحاً فضائياً مضاداً قادراً على مهاجمة أقمار صناعية أخرى في مدار أرضي منخفض».

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الصاروخ الذي أطلق في 17 مايو كان يحمل مركبة فضائية، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الغرض من إطلاقها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة الفضاء الأمريكية في بيان لـ«رويترز»: «لقد راقبنا نشاطات عديدة وتقديراتنا تشير إلى أنه سلاح فضائي مضاد لديه على الأرجح قدرة على مهاجمة أقمار صناعية أخرى في مدار أرضي منخفض»، وأضاف «أطلقت روسيا سلاح الفضاء المضاد هذا في نفس مدار قمر صناعي تابع للحكومة الأمريكية».

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله «لا أعتقد أننا يجب أن نرد على أي أخبار كاذبة من واشنطن».

وتابع «فليقل الأمريكيون ما شاءوا، لكن سياستنا لا تتغير»، مضيفاً: إن موسكو «تعارض دوماً نشر أسلحة هجومية في مدار أرضي منخفض».

وكانت موسكو اتهمت الثلاثاء الولايات المتحدة بالسعي إلى نشر أسلحة في الفضاء بعدما استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد مشروع قرار روسي حول حظر انتشار الأسلحة في الأمم المتحدة.

تقدم

من جهة أخرى، وفيما سلّمت السلطات الروسية، أمس، ستة أطفال أوكرانيين كانوا محتجزين في روسيا إلى عائلاتهم، بعد وساطة من قطر، حسبما أعلنت وكالة «تاس» الروسية الرسمية، أعلنت روسيا الأربعاء أن قواتها سيطرت على قرية كليشتشييفكا، وهي من البلدات القليلة في شرق أوكرانيا، التي استعادتها قوات كييف في هجومها المضاد عام 2023.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات قرية كليشتشييفكا» الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق).

ويسجل الجيش الروسي منذ أشهر مكاسب تكتيكية على الجبهة الشرقية في أوكرانيا معلناً سيطرته على مجموعة من البلدات ولا سيما أفدييفكا في فبراير.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 صواريخ من طراز «غراد» فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة «في 22 مايو نحو الساعة 06.40 بتوقيت موسكو تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة «غراد»، وتم تدمير ستة صواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوب فوق مقاطعة بيلغورود»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، ومسيرة فوق مقاطعة كالوغا.

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