حدث وتاريخ.. 23 مايو 2009 الإعلان عن انتحار رئيس كوريا الجنوبية السابق روه مو هيون. 1911 الرئيس ويليام هوارد تافت يفتتح مكتبة نيويورك العامة، وهو أضخم بناء رخامي بُني في مدينة نيويورك. 1918 كوستاريكا تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. 2022 فوز حزب العمال في أستراليا بقيادة أنتوني ألبانيز بأغلبية المقاعد في الانتخابات الاتحادية الأسترالية. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 23 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App