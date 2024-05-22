البنتاغون يتهم موسكو بنشر سلاح فضائي في مدار قمر اصطناعي

المصدر: أ ف ب

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اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية روسيا بأنها أطلقت سلاحاً فضائياً ونشرته في المدار نفسه لقمر اصطناعي تابع للحكومة الأمريكية.

وقال الناطق باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس: «أطلقت روسيا في مدار أرضي منخفض قمراً اصطناعياً نعتبره سلاحاً فضائيًا قادراً على مهاجمة أقمار اصطناعية أخرى موضوعة في مدار منخفض أيضاً».

وأضاف أن السلاح الفضائي الروسي أطلق في المدار في 16 مايو، ونُشر «على المدار نفسه لقمر اصطناعي حكومي أمريكي».

وأكد أن واشنطن التي تبقى متأهبة للدفاع عن مصالحها، ستواصل مراقبة الوضع.

ومضى يقول: «لدينا مسؤولية البقاء مستعدين لحماية المجال الفضائي والدفاع عنه».

وكانت موسكو اتهمت، أمس، الولايات المتحدة بالسعي إلى نشر أسلحة في الفضاء، بعدما استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد مشروع قرار روسي حول حظر انتشار الأسلحة في الأمم المتحدة.

واعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه مع رفض واشنطن وحلفائها هذا النص، برهنت الولايات المتحدة على أنها تسعى إلى «وضع أسلحة في الفضاء الخارجي وجعله ساحة للمواجهة العسكرية».

وأضافت زاخاروفا: «إنها فرصة جديدة ضائعة لضمان منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بسبب الولايات المتحدة وحلفائها»، واصفةً مشروع القرار بأنه «مبادرة بناءة وشاملة».

وفي الأشهر الأخيرة، تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بالسعي إلى نشر أسلحة في الفضاء.

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