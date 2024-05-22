روسيا تعلن سيطرتها على قرية شرقي أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت روسيا، اليوم، أن قواتها سيطرت على قرية كليشتشييفكا، وهي من البلدات القليلة في شرق أوكرانيا التي استعادتها قوات كييف في هجومها المضاد عام 2023.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الجيش سيطر على وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات قرية كليشتشييفكا الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق).

ويسجل الجيش الروسي منذ أشهر مكاسب تكتيكية على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، معلناً سيطرته على مجموعة من البلدات ولا سيما أفدييفكا في فبراير.

في المقابل، يعاني الجيش الأوكراني نقصاً في العتاد والعديد، ويواجه منذ العاشر من مايو هجوماً روسياً في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد إلى حيث اضطر لإرسال تعزيزات.

وتقع بلدة كليشتشييفكا جنوب مدينة باخموت التي دمرتها المعارك وسيطر عليها الجيش الروسي في مايو الماضي بعد معركة استمرت عشرة أشهر.

وكانت من البلدات القليلة التي استعادتها كييف خلال هجوم صيفي واسع النطاق كان يهدف إلى اختراق خطوط الجبهة في الشرق والجنوب بواسطة أسلحة غربية إلا أنه فشل أمام الدفاعات الروسية الصلبة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز