إسرائيل تستدعي سفيريها في إيرلندا والنروج

المصدر: أ ف ب

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استدعت إسرائيل، اليوم، سفيريها في إيرلندا والنروج لإجراء مشاورات طارئة، بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: «أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنروج: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات».

وأكد رئيس الوزراء النروجي، يوناس غار ستور، اليوم، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتباراً من 28 مايو برغم التحذيرات الإسرائيلية.

ونقلت قناة «إن.آر.كيه» الرسمية وصحيفة أفتنبوستن اليومية عن مصادر لم تسمّها أن الحكومة النرويجية ستعلن، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وقال مصدر مطلع، أمس، إن الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم أيضاً الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وتقول هذه الدول إن حل الدولتين ضروري لإحلال السلام الدائم في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ووزير خارجية النرويج مؤتمراً صحفياً في الساعة في الساعة 0630 بتوقيت غرينتش اليوم بخصوص الشرق الأوسط.

وقال مصدر حكومي إسباني إن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث يعتزم الإعلان، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، ليؤكد بذلك تقريراً نشره موقع إل كونفيدنشال الإخباري في وقت سابق.

وذكر مصدر مطلع في أيرلندا أنه من المرجح أن يتزامن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية مع إعلان مماثل من الحكومة الأيرلندية.

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