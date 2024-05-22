حدث وتاريخ ..22 مايو 1990 عودة الوحدة بين اليمن الشمالية والجنوبية باسم الجمهورية اليمنية وبقيادة مجلس رئاسي. 1972 أول اتفاقية سوفييتية أمريكية للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية باسم «سولت 1». 1927 زلزال قوته 8.6 درجات على مقياس ريختر في شينينغ الصينية يقتل 200 ألف شخص. 1948مجلس الأمن يصدر القرار رقم 49 بوقف إطلاق النار أثناء حرب فلسطين بين العرب واليهود. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 22 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App