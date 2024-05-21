إيران: 28 يونيو المقبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

المصدر: وكالات

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حددت السلطات الإيرانية يوم 28 يونيو المقبل موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، في أعقاب مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي مع مسؤولين آخرين، بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد أمس الأحد، وأعلنت الحداد 5 أيام.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية -من بينها التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين- بأن الموافقة على موعد الانتخابات جاء خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أنه "بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد".

ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات، بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم أن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات.

وأعلنت إيران، أمس، رسمياً وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية الرئيس في منطقة جبلية، عقب أكثر من 12 ساعة من جهود البحث والإنقاذ التي شاركت فيها قوات من الجيش والحرس الثوري، فضلاً عن دعم من دول أخرى.

وبعد ساعات قليلة على إعلان مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقية بدأت السلطات الرسمية في طهران، أمس باتخاذ خطوات عملية لترتيب انتقال السلطة على مستويي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية. ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان مسؤول إيراني، أن مراسم تشييع جثامين الرئيس ومرافقيه ستقام اليوم الثلاثاء في طهران.

وكلّف المرشد علي خامنئي، أمس النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر بتولي مهام الرئاسة، على أن يعمل مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة «في مهلة أقصاها 50 يوماً».

وكانت فرق البحث قد عثرت في وقت مبكر من صباح أمس، على حطام متفحم للطائرة الهليكوبتر التي سقطت، أول من أمس، وهي تقل رئيسي، بعد عمليات بحث مكثفة خلال الليل في ظروف جوية صعبة بالغة البرودة.

إعلان رسمي

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا)، في بيان عبر حسابها على تليغرام، نبأ وفاة رئيسي «والوفد المرافق له» جراء تحطم المروحية. كما ذكرت وكالتا تسنيم ومهر، شبه الرسميتين في إيران، أن جميع من كانوا على متن المروحية لقوا حتفهم جراء الحادث. وقد قرر رئيس الأركان إجراء تحقيق حول الحادث.

كما أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري، أمس، مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي، بتحطم مروحيته التي فقدت بعد ظهر الأحد في منطقة جبلية قرب الحدود مع أذربيجان.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، بأن الحكومة عقدت اجتماعاً عاجلاً عقب إعلان وفاة الرئيس، مشددة على أن «إدارة البلاد لن يكون فيها أي اضطراب».

وقالت الحكومة، في بيان، «لن يكون هناك أي اضطراب في إدارة البلاد».

وكانت المروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، إضافة إلى محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وسيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وآل هاشم إمام جمعة تبريز، وعنصر من عناصر الحرس الثوري، إضافة إلى الطيار ومساعده، ومسؤول فني.

ووقع الحادث في منطقة جلفا بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، بعد ظهر الأحد، أثناء تحليق المروحية عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، وتعثرت جهود البحث الجوي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي وقت لاحق، أعلن الهلال الأحمر الإيراني انتشال جثث ضحايا تحطم المروحية بما فيها جثة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأعلن الجيش الإيراني مقتل 3 من كبار الضباط كانوا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تحطمت أمس الأحد في شمال غرب إيران.

ونعت وسائل إعلام إيرانية، أمس الرئيس الراحل والوفد المرافق، وبثت وسائل إعلام رسمية صورة لرئيسي مرفقة بآيات من القرآن، كما نشر مسؤولون حاليون وسابقون بيانات عزاء عبر منصات التواصل، مثل وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.

وقال رئيس «منظمة إدارة الأزمات» في إيران، إنه تم التعرف على هوية جميع القتلى في حادث المروحية الرئاسية.

وأشار رئيس المنظمة إلى أنه لا حاجة لإجراء اختبارات الحمض النووي لضحايا الطائرة المروحية التي تحطمت مساء الأحد، وفقاً لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

ووفقاً لرئيس المنظمة، فقد «كان الجثمان الوحيد لآية الله الهاشم في حالة أفضل مقارنة بالقتلى الآخرين وكان أقل حروقاً لأنه بقي على قيد الحياة لمدة ساعة، وحتى رئيس مكتب رئيس الجمهورية أجرى مكالمة هاتفية».

وكلّف المرشد علي خامنئي، أمس، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر بتولي مهام الرئاسة، على أن يعمل مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة «في مهلة أقصاها 50 يوماً».

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