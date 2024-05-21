حدث وتاريخ.. 21 مايو

ت + ت - الحجم الطبيعي

1797 فرنسا.. إلغاء كل فئات العملة الورقية آسينا المطروحة في التداول منذ بداية الثورة الفرنسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز