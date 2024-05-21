حدث وتاريخ.. 21 مايو 1797 فرنسا.. إلغاء كل فئات العملة الورقية آسينا المطروحة في التداول منذ بداية الثورة الفرنسية. 1871 مقتل نحو 20 ألفاً في التصدي لـ«كومونة باريس»، أول ثورة اشتراكية في التاريخ المعاصر. 1937 المحطة السوفييتية بالقطب الشمالي، أول مركز بحث علمي على الجليد الطافي بالمحيط القطبي. 1980 الصين تطلق ثاني صاروخ لها عابر للقارات بعد ثلاثة أيام من إطلاق صاروخها الأول. صورة التاريخ: 21 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1797 فرنسا.. إلغاء كل فئات العملة الورقية آسينا المطروحة في التداول منذ بداية الثورة الفرنسية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App