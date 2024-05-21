حدث وتاريخ.. 21 مايو

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1797 فرنسا.. إلغاء كل فئات العملة الورقية آسينا المطروحة في التداول منذ بداية الثورة الفرنسية.

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