روسيا تتقدم في لوغانسك ودونيتسك

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، سيطرة القوات الروسية على بلدة بيلوغوريفكا في مقاطعة لوغانسك بشكل كامل. فيما ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن هجوماً بطائرة مسيرة ألحق أضراراً بمصفاة سلافيانسك للنفط في منطقة كراسنودار.

وقالت الوزارة في بيان إن قواتها سيطرت على قرية بيلوغوريفكا، وهي إحدى القرى القليلة في منطقة لوغانسك التي كانت لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية «نتيجة لعمليات قتالية نشطة، حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات قرية بيلوغوريفكا» في لوغانسك.

وذكرت تقارير أن القوات الروسية استعادت السيطرة بشكل كامل على بلدة كليشيفكا إلى الجنوب الغربي من باخموت في مقاطعة دونيتسك، غير أن الجيش الروسي لم يعلن ذلك حتى الآن.

كما يتقدم الجيش الروسي في مناطق إلى نتيلوفا، باتجاه كوبيانسك، والجزء الشرقي من تشاسيف يار، وكراسنغوريفكا، وباراسكوفيفكا، وأوروزاينوي، وستارومايورسكا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، السيطرة على بلدتين جديدتين بمقاطعة خاركيف وبلدة رابوتينا الاستراتيجية في مقاطعة زابوريجيا.

وأفادت مصادر روسية بأن الجيش الروسي نجح في اختراق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة زابوريجيا، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تقدمها في مقاطعة خاركيف.

فقد أعلن رئيس حركة «نحن مع روسيا» فلاديمير روغوف أن الجيش الروسي اخترق دفاعات القوات الأوكرانية وتقدم لمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر باتجاه مدينة غوليايبولي في مقاطعة زابوريجيا.

في الأثناء، ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن هجوماً بطائرة مسيرة ألحق أضراراً بمصفاة سلافيانسك للنفط في منطقة كراسنودار. وسلافيانسك مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة ملايين طن متري من النفط سنوياً، أي ما يعادل نحو 80 ألف برميل يومياً.

إلى ذلك، أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع في المملكة المتحدة غرانت شابس، عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، على أن تتسلمها الأخيرة في وقت لاحق من مايو الجاري.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن شابس قوله، إن حزمة المساعدة العسكرية تشمل أيضاً أكثر من مليون ذخيرة مختلفة، تتضمن 20 مركبة برمائية، و20 نظاماً لإزالة الألغام، و4000 وحدة من المعدات العسكرية، و30 منصة نقالة مع قطع غيار، وعدد غير محدد من المركبات الجوية بدون طيار ومعداتها.

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