مسؤول إيراني: جميع الركاب لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية رئيسي

المصدر: وكالات

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قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء إن جميع جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال شرق البلاد.

وأضاف: "طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم."

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الآمال باتت ضئيلة في العثور على الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على قيد الحياة بعد سقوط طائرة هليكوبتر كانت تقلهما في منطقة جبلية وطقس جليدي.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند للتلفزيون الرسمي "نستطيع أن نرى الحطام والوضع لا يبدو جيدا".

كانت وكالة الأناضول للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرة المسيرة التركية "أقينجي" رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام طائرة الرئيس الإيراني وشاركت إحداثيات موقع التحطم مع السلطات الإيرانية.

وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند أعلن الاثنين العثور على المروحية التي كان تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، مشيرًا إلى أن الوضع "ليس جيدًا".

وقال كوليوند "عُثر على المروحية. نتحرك الآن في اتجاهها"، مضيفًا "الوضع ليس جيدًا".

إلى ذلك أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين أنّه "لا توجد أيّ علامة" حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر التلفزيون أنّه "عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".

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