طوكيو: ولي عهد السعودية يؤجل زيارته لليابان

المصدر: وكالات

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قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أرجأ زيارته لليابان التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين بسبب مشكلة صحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكان من المقرر أن يلتقي الأمير محمد مع إمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال الزيارة في الفترة من 20 إلى 23 مايو أيار. ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للزيارة.

كان الديوان الملكي السعودي أعلن مساء اليوم “الأحد” أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية سيخضع لبرنامج علاجي بعد فحوصات طبية أجريت له في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث تبين وجود التهاب في الرئة.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية :" استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب”.

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