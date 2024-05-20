أمريكا تبدأ سحب قواتها من النيجر

المصدر: نيامي - رويترز

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أعلنت النيجر والولايات المتحدة الأمريكية بدء انسحاب القوات الأمريكية من النيجر على أن ينتهي في 15 سبتمبر القادم.

وكشف البلدان في بيان مشترك أمس، لوزير الدفاع النيجري ساليفو مودي وكريستوفر ماير مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات الخاصة، أنه تمّ الاتفاق على فكّ الارتباط.

وأكد البلدان في بيان مشترك أنهما «توصلا إلى اتفاق لفكّ الارتباط بهدف تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية الذي بدأ بالفعل».

وجاء في نصّ وقّعه وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي ومساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات الخاصة كريستوفر ماير أنّه «تمّ الاتفاق على أنّ فكّ الارتباط هذا سينتهي في 15 سبتمبر 2024 على أبعد تقدير».

وجرى التوصل إلى الاتفاق بين وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد اجتماعات على مدى خمسة أيام. ويضمن الاتفاق حماية القوات الأمريكية حتى انسحابها.

وجاء في البيان المشترك أن «انسحاب القوات الأمريكية من النيجر لا يؤثر على مواصلة العلاقات بين الولايات المتحدة والنيجر في مجال التنمية.

كما أن البلدين ملتزمان بحوار دبلوماسي مستمر لتحديد مستقبل علاقاتهما الثنائية».

وجاء قرار النيجر بطلب سحب القوات الأمريكية بعد اجتماع في نيامي في منتصف مارس عندما أثار مسؤولون أمريكيون كبار مخاوف إزاء مسائل منها الوصول المتوقع لقوات روسية.

ومنذ ذلك الحين يوجد عسكريون روس في قاعدة جوية في النيجر تستضيف قوات أمريكية.

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