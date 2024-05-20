حرب المسيّرات تستعر بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت روسيا عن إسقاط نحو 60 طائرة مسيرة وعدة صواريخ فوق أراضيها ليل الأحد، وقالت أوكرانيا بدورها إنها دمرت أكثر من 30 طائرة روسية مسيرة.

يأتي ذلك فيما يستمر الهجوم الروسي على شمال شرقي أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بمقتل نحو 1900 عسكري أوكراني، بعمليات للقوات الروسية في جبهة أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، قوله إن مجموعة قوات «الشمال» التابعة للقوات الروسية قتلت نحو 230 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت دبابة ومدرعتين و10 شاحنات صغيرة وراجمة صواريخ ومدفعاً، فيما عززت قوات مجموعة «الغرب» مواقعها وقتلت أكثر من 680 عسكرياً أوكرانياً، ونجحت بتدمير دبابتين ومركبتي قتال للمشاة و10 آليات وقطع مدفعية ومستودعي ذخيرة.

وأضاف كوناشينكوف، إن قوات مجموعة «المركز» حسنت من تموضعها وصدت 7 هجمات مضادة وقتلت نحو 345 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت مدرعتين وآليتين ومدفعاً. ووفقاً لكوناشينكوف فإن مجموعة قوات «الشرق» قتلت نحو 105 عسكريين أوكرانيين، ودمرت مركبتي قتال للمشاة و3 آليات ومدفعين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، بأن القوات الروسية أسقطت 12 صاروخ «أتاكمز» و9 صواريخ لراجمات «هيمارس» و«أولخا» وصاروخين من طراز «هارم» وصاروخ «توتشكا- يو» و4 قنابل جوية موجهة من طراز«هامر».

103 مسيرات

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 103 طائرات من دون طيار، 62 منها فوق الأراضي الروسية. وتم الليلة قبل الماضية، إسقاط طائرة مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، وتدمير واعتراض 57 مسيرة فوق إقليم كراسنودار.

وقال مسؤولون عسكريون محليون إن حطام طائرة مسيرة أصاب مصفاة نفط في بلدة سلافيانسك أون كوبان، لكن لم يكن هناك حريق أو أضرار. ونشر منفذ أسترا الإعلامي المحلي مقاطع مصورة تظهر انفجاراً في المصفاة بعد أن ضربتها طائرة مسيرة.

غارات روسية

وقال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون في غارات جوية روسية بمنطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا أمس.

وحسب حاكم خاركيف أوليه سينيغوبوف، أدت الضربة الجوية الأولى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين في منطقة على مشارف خاركيف، في حين قتل خمسة آخرون وأصيب تسعة في وقت لاحق في قريتين بمنطقة كوبيانسك.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات جديدة باستخدام طائرات مسيرة. وقالت السلطات الأوكرانية إنه تم تدمير جميع الطائرات المسيرة الـ 37.

وقالت إن المناطق المتضررة شملت كييف ومنطقة فينيتسا جنوبي غرب العاصمة كييف ومنطقة سومي الحدودية شمال شرق أوكرانيا ومنطقة تشيركاسي في وسط أوكرانيا ومدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا ومدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وقال بيان للبحرية الأوكرانية إن القوات الأوكرانية دمرت كاسحة ألغام تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.

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