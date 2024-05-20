حدث وتاريخ.. 20 أبريل

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1799 نابليون يأمر بفض حصار عكا ويأمر جيشه المنهك والمصاب بالطاعون بالعودة إلى مصر.

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