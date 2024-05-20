حدث وتاريخ.. 20 أبريل 1799 نابليون يأمر بفض حصار عكا ويأمر جيشه المنهك والمصاب بالطاعون بالعودة إلى مصر. 1899 أول مخالفة مرور في أمريكا لسائق تجاوز السرعة، إذ كان يقود بسرعة 19 كيلومتراً في الساعة. 1948 القائد العسكري والسياسي تشيانغ كاي-شك يصبح أول رئيس لجمهورية الصين الشعبية. 2022 روسيا تعلن السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول في أوكرانيا بعد حصار لنحو ثلاثة أشهر. صورة التاريخ: 20 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1799 نابليون يأمر بفض حصار عكا ويأمر جيشه المنهك والمصاب بالطاعون بالعودة إلى مصر. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App