الإمارات تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن حادثة الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه

المصدر: البيان

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أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن الحادث المؤسف الذي وقع للطائرة المروحية التي كانت تقل فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، ولعدد من المسؤولين.

وأعرب سعادة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان له عن أمنياته بأن تتكلل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح وأن يحفظ الله فخامته ومعالي اللهيان ومرافقيهما، مشيرا إلى وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الشعب الإيراني الجار في هذه الظروف الحرجة.

وأكد سعادته أن السفارة تلقت تعليمات وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المساعدة الى إيران الشقيقة، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ.

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