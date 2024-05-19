التعرف إلى إحداثيات موقع طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة

المصدر: البيان

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كشف نائب مدير عمليات الإنقاذ الإيراني أنه تم التعرف إلى الإحداثيات الأولية لموقع الطائرة المروحية التي كانت تُقلُّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي تعرَّضت، اليوم، لحادث.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قد وجَّه، اليوم، بتوظيف كل الإمكانيات للبحث عن مروحية رئيسي، وذلك حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وقال باقري، في بيان أوردته وكالة «تسنيم» الإخبارية: «يجب توظيف كل إمكانيات ومعدات وقدرات الجيش والحرس الثوري والشرطة للإغاثة والبحث عن مروحية الرئيس ومرافقيه».

وهرعت القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري والشرطة إلى المنطقة منذ الساعات الأولى للحادث.

وفي السياق، قال رئيس غرفة عمليات الهلال الأحمر إن 4 فرق اقتربت من إحداثيات مكان هبوط المروحية.

ونظراً لسوء الأحوال الجوية وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن عملية البحث صعبة ولا توجد إمكانية للبحث بالطائرات بدون طيار والمروحيات.

كان مسؤول إيراني قد كشف أن حياة الرئيس رئيسي إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في خطر، عقب الحادث الذي تعرَّضت له، اليوم، الطائرة المروحية التي كانت تُقلُّهما ومسؤولين آخرين.

وقال المسؤول في تصريحات لـ«رويترز»: «لا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية».

وكان فريق البحث والإنقاذ قد نجح في تحديد موقع المروحية التي كانت تُقلّ الرئيس الإيراني.

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم، أن المروحية توجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وكانت وكالة أنباء «إرنا» قد أكدت، في وقت سابق، أن فريق البحث والإنقاذ وصل إلى موقع الحادث، لافتةً إلى أن ظروف الطقس الصعبة والضباب تعقد جهود الإنقاذ.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أنه تم إرسال سرب من الطائرات المسيَّرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

وكشف وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، تفاصيل الحادث الذي تعرَّضت له طائرة رئيسي اليوم، موضحاً أن الطائرة تعرضت لهبوط صعب، مضيفاً: «تواصلنا مع فريق الرئيس، ونحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة»، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وتابع: «فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان حادث الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب».

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المروحية هبطت اضطرارياً، بينما كانت في طريقها إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد نحو 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

كان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر اليوم لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية، ومسؤولين آخرين كانوا برفقة رئيسي عند تعرض المروحية للحادث.

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