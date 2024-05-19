بايدن يقطع إجازته بسبب حادث طائرة الرئيس الإيراني

المصدر: البيان

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قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إجازته وعاد على البيت الأبيض، لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأوضح البيت الأبيض أنه تم إطلاع بايدن على تقارير بشأن حادثة مروحية الرئيس الإيراني، وذلك حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وأكد مسؤول بالبنتاغون أن رؤساء أركان الجيش على تواصل مع القيادة الوسطى لمتابعة تطورات إيران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوزارة تراقب عن كثب تقارير عن احتمال تعرض طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد الليهان لمصاعب في الهبوط.

كان مسؤول إيراني قد كشف أن حياة الرئيس رئيسي إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في خطر، عقب الحادث الذي تعرَّضت له، اليوم، الطائرة المروحية التي كانت تُقلُّهما ومسؤولين آخرين.

وقال المسؤول في تصريحات لـ«رويترز»: «لا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية»، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

كان فريق البحث والإنقاذ قد نجح في تحديد موقع المروحية التي كانت تُقلّ الرئيس الإيراني.

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم، أن المروحية توجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وكانت وكالة أنباء «إرنا» قد أكدت، في وقت سابق، أن فريق البحث والإنقاذ وصل إلى موقع الحادث، لافتةً إلى أن ظروف الطقس الصعبة والضباب تعقد جهود الإنقاذ.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أنه تم إرسال سرب من الطائرات المسيَّرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

وكشف وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، تفاصيل الحادث الذي تعرَّضت له طائرة رئيسي اليوم، موضحاً أن الطائرة تعرضت لهبوط صعب، مضيفاً: «تواصلنا مع فريق الرئيس، ونحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة»، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وتابع: «فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان حادث الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب».

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المروحية هبطت اضطرارياً، بينما كانت في طريقها إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد نحو 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

كان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر اليوم لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية، ومسؤولين آخرين كانوا برفقة رئيسي عند تعرض المروحية للحادث.

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