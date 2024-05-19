من كان على متن طائرة الرئيس الإيراني؟

المصدر: البيان

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كشفت وسائل إعلام إيرانية أن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تعرَّضت لحادث اليوم، كان على متنها عدد من المسؤولين.

وأوضحت أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية، ومسؤولين آخرين كانوا برفقة رئيسي عند تعرض المروحية للحادث، وذلك بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وكشف وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، تفاصيل الحادث الذي تعرَّضت له طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم.

وأوضح وحيدي، اليوم، أن طائرة رئيسي تعرضت لهبوط صعب، مضيفاً: «تواصلنا مع فريق الرئيس، ونحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة»، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وتابع: «فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان حادث الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب».

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المروحية هبطت اضطرارياً، بينما كانت في طريقها إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد نحو 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

كان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر اليوم لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

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