فرنسا تطلق عملية أمنية كبيرة في كاليدونيا الجديدة بعد أيام من اندلاع أعمال شغب

المصدر: وام

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أعلنت فرنسا اليوم بدء عملية أمنية كبيرة في كاليدونيا الجديدة بمشاركة المئات من عناصر الدرك، لتأمين طريق رئيسي يربط بين العاصمة نوميا ومطارها الدولي وذلك بعد ستة ليالٍ من أعمال شغب قتل خلالها ستة أشخاص، واندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي قوله عبر منصة إكس: "يجري في هذه الأثناء إطلاق عملية كبيرة تضم أكثر من 600 من رجال الدرك في كاليدونيا الجديدة، تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي البالغ طوله 60 كيلومترا بين نوميا والمطار".

وفي ظل تعليق الرحلات من نوميا وإليها منذ الثلاثاء الماضي، تقدّر السلطات المحلية بأن نحو 3200 سائح ومسافر تقطّعت بهم السبل في الأرخبيل وخارجه.

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