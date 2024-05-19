نيزك ضخم يحول الليل إلى نهار ويسقط في قرية بيريرا شمال البرتغال

المصدر: وام

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شهدت البرتغال وإسبانيا فجر اليوم الأحد، نيزكاً ضخماً أضاء سماء البلدين، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية.

ووفقا للصحيفة، فقد عبر النيزك سماء البرتغال حوالي الساعة 23:46 بالتوقيت المحلي، ولم يتم تأكيد ما إذا كان قد وصل إلى سطح الأرض، إلا أن الدفاع المدني البرتغالي أشار إلى احتمال سقوطه بالقرب من قرية بيريرا شمال البرتغال.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو للنيزك، مظهرة وميضه باللونين الأزرق والأخضر.

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