غانتس: خطة حرب جديدة قبل 8 يونيو أو الاستقالة

المصدر: أ ب

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هدَّد بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، المكوَّن من ثلاثة أعضاء، بالاستقالة من الحكومة إذا لم تعتمد خطة جديدة للحرب في غزة، وهي خطوة من شأنها أن تجعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر اعتماداً على حلفائه اليمينيين.

وطرح غانتس خطة تتضمن إعادة عشرات الرهائن، وإنهاء حكم حماس، وتجريد القطاع من السلاح، وإنشاء إدارة دولية للشؤون المدنية، مشدداً على أنه إذا لم يتم اعتمادها بحلول 8 يونيو فسوف يستقيل من الحكومة.

وانضم غانتس، وهو سياسي وسطي ومنافس سياسي لنتنياهو منذ فترة طويلة، إلى ائتلافه وحكومة الحرب في الأيام الأولى للحرب.

ومن شأن رحيله أن يجعل نتنياهو مديناً بشكل أكبر لحلفائه من اليمين المتطرف الذين اتخذوا موقفاً متشدداً في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والذين يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تحتل غزة وتعيد بناء المستوطنات اليهودية هناك.

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