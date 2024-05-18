إسرائيل تستعيد جثمان رهينة عُثر عليه في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه أعاد جثمان إسرائيلي عُثر عليه في قطاع غزة، حيث نقلته حماس في أكتوبر الماضي، بعد مقتله في الهجوم الذي نفذته الحركة جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنه تم العثور على جثة رون بنيامين (53 عاماً) مع جثث الرهائن الثلاث الذين تم الإعلان عن إعادة جثثهم أمس.

وأورد الجيش، في بيان منفصل، أن بنيامين «قُتل خلال مذبحة السابع من أكتوبر عند تقاطع مفلسيم، واختطف مسلحو حماس جثته ونقلوها إلى غزة».

وأضاف: «تم إنقاذ جثته مع جثث إسحق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تم الحصول عليها أثناء استجواب إرهابيين تم القبض عليهم في قطاع غزة».

وكان الجيش قد أعلن، أمس، أن قواته انتشلت جثث لوك وبوسكيلا وغلرانتر من غزة، بعد احتجازهم رهائن خلال الهجوم على مهرجان نوفا الموسيقي.

ومن بين 252 شخصاً احتجزوا رهائن في ذلك اليوم، لا يزال 124 محتجزين داخل قطاع غزة، 37 منهم يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

من جهته، دعا «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين»، اليوم، السلطات الإسرائيلية إلى إبرام اتفاق مع حماس لإعادة الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

وقال المنتدى، في بيان: «يجب إعادة الأحياء لإعادة تأهيلهم، ويجب إعادة القتلى لدفنهم بكرامة، كما حدث مع رون بنيامين هذا المساء».

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