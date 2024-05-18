ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة هيوستن إلى سبعة قتلى

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت مدينة هيوستن بولاية تكساس، إلى سبعة قتلى، على ما أعلنت السلطات الامريكية المختصة أمس.

وضربت عاصفة شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها إلى 160 كيلومتراً بالساعة، رابع أكبر مدينة أميركية (الخميس)، ما أدّى إلى تناثر الزجاج في شوارع وسط المدينة جراء تحطّم النوافذ، وتساقطت أشجار وأعمدة كهرباء في مناطق سكنية .

وأغلقت أمس المدارس في هيوستن التي يعتمد اقتصادها على النفط والبتروكيماويات، ودُعي العمال غير الأساسيين إلى ملازمة منازلهم.

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