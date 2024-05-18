50 قتيلاً جراء فيضانات في غرب أفغانستان

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤول في حركة طالبان الأفغانية يوم السبت إن سيولاً ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة في ولاية غور بغرب أفغانستان أودت بحياة 50 شخصاً على الأقل، مضيفاً أن عدد القتلى يستند إلى تقارير أولية وقد يرتفع.

وقال عبد الواحد حماس، المتحدث باسم حاكم ولاية غور، إن عشرات آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال أيضًا إن الولاية تكبدت خسائر مالية كبيرة بعد تضرر آلاف المنازل والممتلكات وتدمير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في أعقاب سيول يوم الجمعة، بما في ذلك العاصمة فيروز كوه.

الأسبوع الماضي، قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن الأمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة في أفغانستان أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان الشمالية، التي تحملت وطأة السيول في 10 مايو.

قالت منظمة الأغذية العالمية إن الناجين تركوا بلا مأوى ولا أرض ولا مصدر رزق. قال برنامج الأغذية العالمي إن معظم مناطق بغلان "لا يمكن الوصول إليها بالشاحنات"، مضيفا أنه يلجأ إلى كل بديل يمكنه التفكير فيه لتوصيل الغذاء إلى الناجين.

جاءت الكارثة الأخيرة في أعقاب سيول مدمرة أودت بحياة ما لا يقل عن 70 شخصًا في أبريل. كما دمرت المياه نحو 2000 منزل وثلاثة مساجد وأربع مدارس في غربي فرح وهرات وولايتي زابل وقندهار الجنوبيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز