بوتين: هجوم خاركيف هدفه إقامة «منطقة عازلة»

المصدر: موسكو - وكالات

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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن الهجوم البري الذي بدأته موسكو في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا هدفه إقامة «منطقة عازلة» بمواجهة هجمات تطال الأراضي الروسية، مؤكداً أن جيشه لا يعتزم حالياً اقتحام المدينة التي تحمل الاسم ذاته.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في مدينة هاربين بشمال شرق الصين التي يزورها منذ الخميس «قلت علناً إنه في حال استمرار تلك الهجمات الأوكرانية، سنضطر لإقامة منطقة أمنية، منطقة عازلة. هذا هو ما نقوم به».

وأضاف «ما يحصل في اتجاه خاركيف يتحمّلون هم (الأوكرانيون) أيضاً مسؤوليته، لأنهم قصفوا ويواصلون قصف المناطق السكنية في المناطق الحدودية الروسية بما فيها بيلغورود».

ورداً على سؤال بشأن احتمال اقتحام مدينة خاركيف، مركز هذه المنطقة وثاني كبرى مدن أوكرانيا، أكد بوتين أن هذا الأمر غير مطروح «في الوقت الحالي». وقال «لا نخطط لذلك في الوقت الحالي»، مؤكداً أن الجيش الروسي يتقدم «يومياً» في هذه المنطقة «كما هو مخطط».

وأعلنت روسيا أن جيشها يواصل التقدم في شمال شرق أوكرانيا وأنه سيطر على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع منذ إطلاق هجوم بري جديد كبير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من مجموعة الشمال سيطرت على 12 بلدة في منطقة خاركيف خلال الأسبوع الماضي... وتواصل التقدم.

وقال مسؤولون أمس إن أوكرانيا شنت موجة كبيرة غير معتادة من الهجمات بطائرات مسيّرة على روسيا الليلة قبل الماضية مما أسفر عن مقتل اثنين في منطقة بيلغورود ونشوب حريق في مصفاة لتكرير النفط في توابسي المطلة على البحر الأسود.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن امرأة وابنها البالغ من العمر أربع سنوات قُتلا بينما كانا يستقلان سيارة.

وذكرت السلطات المحلية أنها أخمدت الحريق في مصفاة توابسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من أمس إن الدفاع الجوي الروسي دمر 102 طائرة مسيّرة أوكرانية وستة زوارق مسيرة الليلة قبل الماضية.

وذكر ميخائيل رازفوجاييف حاكم منطقة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، أن الهجوم ألحق أضراراً بمحطة كهرباء فرعية.

وأضاف «سيكون هناك انقطاع محدود للكهرباء». فيما قال الجيش الأوكراني إنه أسقط كل الطائرات المسيرة، وعددها 20، التي أطلقتها روسيا في أحدث هجوم من نوعه على أوكرانيا منذ فبراير 2022.

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