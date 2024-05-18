كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر

المصدر: سيئول، بيونغيانغ - وكالات

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي أمس، في أحدث سلسلة من تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغيانغ منذ الأشهر الماضية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن المقذوفات أطلقت من وونسان على الساحل الشرقي، في حين ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخاً قصير المدى أُطلق على ما يبدو وسقط، نقلاً عن مسؤول حكومي.

وفي وقت سابق من أمس، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية إن الصواريخ التكتيكية تهدف إلى ردع كوريا الجنوبية في حين نفت تصدير بيونغيانغ هذه الأسلحة.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد دعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى «تغيير تاريخي» في الاستعدادات للحرب عبر تحقيق أهداف تتعلق بإنتاج الأسلحة، وفق ما ذكرت وسائط إعلام رسمية الأربعاء، وذلك في تفقده نظاماً صاروخياً تكتيكياً.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغيانغ أن كيم أعرب في تفقده نظام أسلحة صاروخية تكتيكية عن «رضاه الكبير عن النتائج التي سجلتها المؤسسات الصناعية الدفاعية» هذا العام.

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