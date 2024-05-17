القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات «ميج- 29» أوكرانية

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، إسقاط 3 مقاتلات من طراز «ميج-29» أوكرانية، و7 صواريخ «أتاكمز»، و«توتشكا-أو»، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وقال البيان: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات من طراز «ميج 29» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية»، وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 25 طائرة مسيرة، و7 صواريخ «أتاكمز» أمريكية الصنع، وصواريخ «توتشكا-أو»، و4 صواريخ مضادة للرادارات «هارم» و5 قذائف لراجمات «هيمارس» و«أولخا»، و5 قنابل جوية موجهة من طراز «هامر».

وتابع البيان: «نتيجة للأعمال النشطة، تقدمت وحدات قوات مجموعة «الشمال» إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق درجاتشي وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركيف».

في الأثناء، قالت أوكرانيا، إن قواتها تخوض قتالاً مع القوات الروسية في مناطق شمال بلدة فولتشانسك بمنطقة خاركيف، مضيفة أن الروس لم يتمكنوا من اختراق عمق البلدة الحدودية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان: «أُحبطت خطط الروس للتوغل بشكل أعمق في بلدة فولتشانسك وكسب موطئ قدم هناك». ووصفت الهيئة الوضع في فولتشانسك بأنه تحت السيطرة، قائلة إن إجراءاتها الدفاعية أجبرت القوات الروسية على تخفيف وتيرة الهجمات في شمال منطقة خاركيف.

وأوضح الناطق العسكري، نزار فولوشين، أن القوات الأوكرانية تركز على محاولة منع القوات الروسية من أن يكون لها موطئ قدم في شمال المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز