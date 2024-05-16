الجيش الروسي يحقق أكبر اختراق في أوكرانيا منذ نهاية 2022

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيطر الجيش الروسي على 278 كيلومتراً مربعاً في غضون أسبوع في أوكرانيا، ولا سيما في منطقة خاركيف في الشرق، في أكبر اختراق له منذ سنة ونصف السنة، على ما أظهر، اليوم، تحليل أجرته وكالة «فرانس برس»، استناداً إلى بيانات للمعهد الأمريكي لدراسة الحرب (ISW)، الذي يعتمد على بيانات تنشرها موسكو وكييف، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية.

وبين التاسع من مايو والخامس عشر منه، سيطرت روسيا على 257 كيلومتراً مربعاً في منطقة خاركيف وحدها شمال شرقي أوكرانيا، مركز الهجوم الروسي الجديد، حيث أعلنت موسكو السيطرة على بلدات عدة.

أما البقية، وهي 21 كيلومترا مربعاً، فقد تمت السيطرة عليها في مواقع مختلفة على خط الجبهة من بينها بلدة روبوتينه الاستراتيجية جنوبي البلاد.

ولم تحرز القوات الروسية مثل هذا التقدم السريع في الأراضي الأوكرانية، منذ منتصف ديسمبر 2022.

ففي الفترة الممتدة من 7 إلى 13 ديسمبر، عندما كانت الجبهة تشهد تبدلات أكبر، تقدّم الروس أكثر من 350 كيلومتراً مربعاً في منطقة لوغانسك (شمال شرق)، لكنهم تراجعوا في الأشهر التي سبقت في منطقتَي خاركيف وخيرسون في مواجهة الهجمات الأوكرانية.

ومنذ بداية عام 2024، سيطرت روسيا على نحو 800 كيلومتر مربع، وهي مساحة أكبر من تلك التي سيطرت عليها في عام 2023 بكامله (600 كيلومتر مربع).

غير أن هذا التقدّم يبقى ضئيلاً، إذ يطال أقلّ من 1% من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو حالياً، لذلك فإن المساحات التي سيطرت عليها روسيا في الفترة الأخيرة محدودة جداً بالمقارنة مع تلك التي سيطرت عليها في بداية اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

ومنذ بدء 24 فبراير 2022 حتى 15 مايو 2024، سيطرت روسيا على 65336 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية، ما يمثل نحو 12% من أوكرانيا من دون احتساب الأراضي التي ضمَّتها في السابق مثل شبه جزيرة القرم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز