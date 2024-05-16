بوتين يشيد بتقدم القوات الروسية في خاركيف وزابوريجيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بالتقدّم العسكري المتسارع في منطقة خاركيف والسيطرة على بلدة تحمل رمزية خاصة في الجنوب على اعتبار أنها كانت من المناطق القليلة التي استعادتها أوكرانيا خلال الهجوم المضاد الذي شنّته الصيف الماضي.

وجاء إعلان موسكو السيطرة على مناطق جديدة، في وقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساعدات عسكرية أثناء زيارته كييف، مشيراً إلى أن واشنطن لم تمنع أوكرانيا صراحة من استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف داخل روسيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع القادة العسكريين، بما في ذلك وزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف، إن «قواتنا تعمل باستمرار، كل يوم، على تحسين مواقعها».

من جهته، ألغى الرئيس الأوكراني زيارات خارجية «في الأيام المقبلة» على ما أعلن المتحدث باسمه سيرغي نيكيفوروف. وكان من المقرر أن يزور مدريد غداً وبعدها لشبونة. وقال مكتبه إن الجيش يرسل تعزيزات لمنع روسيا من التوغّل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على عدد من القرى في منطقة خاركيف التي تقع فيها ثاني أكبر المدن الأوكرانية، كما أفادت أمس، بأنّها سيطرت على بلدتي غلوبيكي ولوكيانتسي.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت موسكو أمس، استعادة السيطرة على قرية روبوتينه الاستراتيجية في مقاطعة زابوريجيا بالجنوب، والتي كانت واحدة من المناطق القليلة التي استعادتها كييف خلال هجومها المضاد الذي شنّته الصيف الماضي.

وأعلنت الوزارة السيطرة على بلدتين إضافيتين في منطقة «خاركيف» وبلدة ثالثة منطقة «زابوريجيا». وبالإضافة إلى روبوتينا، أكدت الوزارة سيطرة القوات الروسية على بلدتي علوبوكوي ولوكيانتسي في مقاطعة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا. وأشارت إلى أن قواتها تتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجية في مختلف جبهات المعارك في أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، ليل الثلاثاء الأربعاء، أنه اضطر إلى التراجع في بعض أجزاء الجبهة الشمالية في منطقة خاركيف.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية «في بعض المناطق قرب لوكيانتسي وفوفتشانسك وبسبب قصف العدو وهجوم للمشاة، تراجعت وحداتنا باتجاه مواقع مناسبة أكثر لإنقاذ أرواح جنودنا وتجنب تسجيل خسائر.. والمعركة مستمرة».

وأعلنت الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز «هارم» وقنبلتين جويتين موجهتين من نوع «هامر» وقذيفتين لراجمات «الدر» الصاروخية في أجواء مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك.

صفقة أسلحة

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن صفقة أسلحة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا، معظم أموالها تأتي من حزمة تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.

جاء هذا الإعلان، أمس، بينما كان بلينكن في كييف لطمأنة أوكرانيا بشأن الدعم الأمريكي في محاولتها التصدي لهجوم روسي جديد.

وخلال الزيارة التي استغرقت يومين إلى كييف، قال بلينكن إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على حزمة تمويل عسكري أجنبي متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا.

وقال المسؤولون إن معظم الأموال، حوالي 1.6 مليار دولار، تأتي من أصل 60 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا في تشريع المساعدة الخارجية التكميلي الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس جو بايدن.

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