إنقاذ 8 عمال حوصروا بمنجم تعدين في الهند

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت فرق الدفاع المدني الهندية، صباح اليوم، في إنقاذ ثمانية من العاملين بشركة هندوستان كوبر المحدودة للتعدين الهندية، كانوا قد حوصروا ضمن 15 شخصاً في منجم لتعدين النحاس في منطقة «نيم كا ثانا» بمدينة جايبور عاصمة ولاية راجستان الهندية منذ الليلة الماضية.

ونقلت وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية عن مصادر الشرطة القول إن 15 مسؤولاً من شركة القطاع العام حوصروا في المنجم ليلة أمس، عندما سقط الصندوق المستخدم لنقل العاملين داخل نفق عمودي بالمنجم.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر طبية القول، إن الموظفين الثمانية الذين تم إنقاذهم على مرحلتين جرى نقلهم إلى المستشفى.

وتستمر جهود رجال الإنقاذ لإخراج العاملين السبعة الباقين المحاصرين داخل المنجم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز