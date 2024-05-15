الأمم المتحدة قلقة إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في مدينة رفح الفلسطينية

المصدر: وام

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أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في مدينة رفح، جنوب غزة وما حولها.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسمه اليوم أعرب خلاله عن قلقه إزاء هذه التطورات المؤسفة والتي من شأنها أن تفاقم الوضع الصعب للغاية للسكان المدنيين في غزة وتزيد من عرقلة الوصول.

وأكد ضرورة احترام الأطراف المعنية للمدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات في رفح وغيرها في أنحاء قطاع غزة، ولفت إلى أنه لا يوجد أي مكان آمن في المدينة.. وجدد نداءه العاجل للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.. ودعا مجددا إلى إعادة الفتح الفوري لمعبر رفح، وشدد على ضرورة ضمان الوصول الإنساني بدون عوائق بأنحاء غزة.

من جانبها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) عن أن أجزاء كبيرة من رفح تحولت إلى "مدينة أشباح"، خصوصا بعد تهجير مؤخرا ما يزيد عن 450 ألفا من سكانها قسرا من أقصى جنوب القطاع وذلك بموجب أوامر الإخلاء الإسرائيلية منذ 6 مايو الجاري.

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