مقتل 14 شخصا وإصابة 74 آخرين جراء سقوط لوحة إعلانية في الهند

المصدر: وام

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لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 74 آخرون جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة عليهم خلال عاصفة رعدية.

وانهارت اللوحة الإعلانية على منازل ومحطة بنزين بجوار طريق مزدحم في ضاحية جاتكوبار الشرقية بعد هبوب رياح عاصفة وأمطار في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، واستمرت عمليات الإنقاذ حتى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وتسببت العاصفة الرعدية في توقف حركة المرور في أجزاء من المدينة وتعطيل العمليات في مطارها، وهو أحد أكثر مطارات الهند ازدحاما.

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