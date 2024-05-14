ارتفاع حصيلة الفيضانات والحمم البركانية الباردة في سومطرة إلى 50 قتيلا و27 مفقودا

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وتدفّق الحمم البركانية الباردة في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، إلى 50 قتيلا على الأقلّ وفقدان 27 آخرين، حسب ما أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وأعلن عابد المهاري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الكارثة أسفرت أيضاً عن 37 جريحاً وإخلاء حوالي 3400 شخص من مساكنهم.

وهطلت مساء يوم السبت الماضي لعدة ساعات أمطار غزيرة على إقليمي أغام وتاناه داتار الواقعين غربي جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة من جبل مارابي البركاني.

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