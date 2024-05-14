اليابان تنتقد تصريحات أمريكية برّرت واقعة هيروشيما وناغازاكي

المصدر: وام

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انتقدت اليابان تصريحات لمسؤولين أمريكيين تبرّر قصف هيروشيما وناغازاكي بقنابل ذرية.

وأعربت وزيرة الخارجيّة يوكو كاميكاوا، وحكام هيروشيما وناغازاكي عن استيائهم الشديد لهذه التصريحات التي اعتبروها «غير لائقة وغير مقبولة على الإطلاق».

وقالت كاميكاوا إن الحكومة اليابانية وجّهت رسائل إلى الأمريكيين تشرح فيها موقف اليابان.

وكان الجنرال تشارلز كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومعه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد بررا في جلسة للكونغرس الأمريكي في 8 مايو إلقاء قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي على أساس أنها أنهت الحرب العالمية الثانية.

وفي جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الياباني، أكدت كاميكاوا أن «استخدام الأسلحة النووية لا يتناسب مع روح الإنسانية التي هي الأساس الأيديولوجي للقانون الدولي، بسبب القدرة التدميرية الهائلة والقوة الفتاكة لهذه الأسلحة».

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