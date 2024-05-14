حدث وتاريخ.. 14 مايو 2004 القوات الأمريكية تطلق سراح 250 معتقلاً عراقياً من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة. 1963 الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية. 1945 الطيارون الانتحاريون اليابانيون (الكاميكازي) يدمرون حاملة الطائرات الأمريكية «إنتربرايز». 1964 الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي بحضور الزعيم السوفييتي خروشوف. صورة التاريخ: 14 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App