3 قتلى و 12 جريحاً خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية

المصدر: أ ب

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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 بجروح مساء السبت، إثر إطلاق نار خلال حفل في بلدة جنوبي ولاية ألاباما الأمريكية.

وقال أندريه ريد، المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين، لقناة (والا-تي في) التلفزيونية إن حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفل عيد عمال بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار.

وأضاف ريد أن معظم المتواجدين كانوا من صغار السن.

ولم ترد أنباء عن تنفيذ الشرطة لاعتقالات.

وتركت الأسوشيتد برس رسالة لمكتب الشرطة، الأحد، من أجل التعليق.

ويبلغ عدد سكان ستوكتون حوالي 400 نسمة، وتقع على بعد نحو 48 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألاباما.

وقال ريد إن رجال إنفاذ القانون لم يشاركوا في إطلاق النار.

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