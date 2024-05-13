4 قتلى بهجوم في أفريقيا الوسطى

المصدر: بانغي ـ أ. ب

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قالت السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى إن متمردين مسلحين هاجموا، أمس، بلدة لتعدين الذهب تديرها الصين، وقتلوا أربعة أشخاص على الأقل.

وقال ماكسيم بالالو، المتحدث باسم الحكومة المحلية، إن «تحالف الوطنيين من أجل التغيير»، وهو تحالف من الجماعات المتمردة، نفذ الهجوم في قرية غاغا، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة بانغي.

وأضاف: إن عدد القتلى قد يرتفع وأن من بينهم العديد من الأفراد الذين يعملون في المنجم القريب. وقال بالالو إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم.

تشهد جمهورية أفريقيا الوسطى صراعاً منذ عام 2013، عندما استولى المتمردون على السلطة وأجبروا الرئيس فرانسوا بوزيزي على التنحي عن منصبه.

وأدى اتفاق السلام لعام 2019 إلى تخفيف حدة القتال، وغادرت ست من الجماعات المسلحة الـ14 التي وقعت الاتفاق في وقت لاحق. وتأسس تحالف الوطنيين من أجل التغيير عام 2020 في أعقاب الاتفاق.

وفي العام الماضي، قُتل تسعة صينيين في منجم ذهب خلال هجوم ألقت الحكومة باللوم فيه على نفس تحالف المتمردين. ولا تزال جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من ثروتها المعدنية الهائلة من الذهب والماس وغيرها.

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