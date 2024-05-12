روسيا تشنّ هجوماً على خاركيف.. وأوكرانيا تجلي 4 آلاف شخص

المصدر: د ب أ، أ ف ب، رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتم إجلاء الآلاف من سكان منطقة خاركيف الحدودية شرقي أوكرانيا إلى مناطق آمنة وسط العمليات الهجومية الروسية الحالية هناك.

وكان نحو أربعة آلاف شخص قد غادروا المنطقة بالفعل في اليومين الماضيين، حسبما كتب الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف على «تلغرام» اليوم.

وقال إن العديد منهم تمكنوا من البقاء مع الأصدقاء والأقارب، بينما تم توفير السكن للآخرين. كما نشر سينيهوبوف صوراً لأشخاص تجمعوا في نقاط التجمع مع الأمتعة وبعضهم يصطحب حيواناتهم الأليفة.

وبعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تواجه أوكرانيا صعوبات حادة في الدفاع عن نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأخيرات الأخيرة في إمدادات المعدات العسكرية الأمريكية والذخيرة.

وشنَّت القوات الروسية هجوماً في المنطقة الحدودية باتجاه خاركيف مساء الخميس، ما أثار مخاوف من حملة للسيطرة على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم الاستيلاء على عدة قرى حدودية أوكرانية قرب بلدة فوفتشانسك. وقالت موسكو، اليوم، إنه تم الاستيلاء على أربع قرى أخرى.

وأعلن حاكم منطقة خاركيف، اليوم، أن الحدود الشمالية للمنطقة برمتها تتعرض للنيران الروسية على مدار الساعة تقريباً، في حين تواصل موسكو هجومها عبر الحدود، ما يدفع الآلاف إلى إخلاء منازلهم.

وقال سينيهوبوف، على وسائل التواصل الاجتماعي: «كل مناطق الحدود الشمالية تتعرض لنيران العدو على مدار الساعة تقريباً. الوضع صعب».

وأعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم، مقتل أربعة أشخاص في ضربة أوكرانية أصابت مبنى في مدينة بيلغورود الحدودية.

وجاء في منشور للوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي: «انتشال جثتين إضافيتين من تحت الأنقاض في بيلغورود»، بعدما كانت أفادت، في وقت سابق، بالعثور على جثتين في الموقع.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن حاكم منطقة بيلجورود أطلع الرئيس على تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي شنَّته أوكرانيا على مبنى سكني في مدينة بيلجورود.

ووفقاً لما ذكره الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، فإن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما في الهجوم، وقد يكون هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا هاجمت بيلجورود بصواريخ توشكا الباليستية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طرازي أدلر وآر.إم-70 فامباير.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز