حرب أوكرانيا.. الجيش الروسي يتقدم سريعاً

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، عن ثقته في عودة السلام إلى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا التي ضمتها موسكو في سبتمبر 2022، فيما سيطرت القوات الروسية على ست قرى جديدة، منها خمس في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على ست قرى في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن قواتها سيطرت على قرى بوريسيفكا وأوغيرتسيف وبليتينيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة خاركيف قرب الحدود مع روسيا، وكذلك قرية كيراميك في منطقة دونيتسك.

كما أعلنت أسر 34 جندياً أوكرانياً في مناطق مختلقة من خاركوف، وتدمير مستودع لمعدات عسكرية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، ومنظومة صواريخ «باتريوت» أمريكية الصنع، واستهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 133 منطقة.

قتال عنيف

وفي الجانب الأوكراني، قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تقاوم على الرغم من قتال عنيف في خاركيف. وقال مسؤول بارز بالجيش إن القتال الكثيف اشتد منذ شنت القوات الروسية المدعومة بمركبات مدرعة وصلت حديثاً، هجوماً بالقرب من بلدة فوفتشانسك أول من أمس.

وقال الخبير العسكري أوليفييه كيمف إن الهجوم البري الروسي يهدف ربما إلى إنشاء منطقة عازلة قرب منطقة بيلغورود. وأضاف «بعد 24 ساعة من إطلاق العمليات، لا يبدو أن الهجوم كبير».

وقال الجنرال أوليسكندر بافليوك قائد القوات البرية الأوكرانية إنه يتوقع أن تدخل الحرب مرحلة حاسمة خلال الشهرين المقبلين مع محاولة موسكو استغلال التأخير في توريد إمدادات الأسلحة إلى كييف.

هجمات أوكرانية

وكثفت القوات الأوكرانية هجماتها داخل الأراضي الروسية وشرق أوكرانيا. وأمس، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون في ضربة أوكرانية على مطعم في مدينة دونيتسك.

وقال مسؤول السلطات الروسية في المنطقة دنيس بوشيلين على تلغرام «في الوقت الراهن، علمنا بسقوط ثمانية جرحى»، موضحاً أن القوات الأوكرانية استخدمت قاذفتي صواريخ أمريكيتين على الأقل من نوع «هيمارس».

وذكرت السلطات المعينة من قبل موسكو في لوغانسك أن أربعة أشخاص قتلوا في ضربة أوكرانية بصواريخ أمريكية الصنع على مستودع للنفط. كما أعلن عن مقتل شخصين بضربات أوكرانية في منطقتي بيلغورود وكورسك.

من جانبهم، تحدث مسؤولون أوكرانيون عن مقتل ستة مدنيين في ضربات روسية على مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون في الساعات الـ24 الأخيرة.

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